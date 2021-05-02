Погода на Ямале на 2 мая: снег с дождем

Весна на фото Фото: Виктория Стеблова

В воскресенье, 2 мая по прогнозам синоптиков на Ямале облачно, местами осадки в виде дождя и снега. Ветер 5-12 м/с. Температура ночью до + 3°С, днём до +5°С.

В Салехарде пасмурно, небольшой снег с дождем. Днём +5, ночью -1. Ветер северный 3-10 м/с.

Ноябрьск: пасмурно, небольшой дождь. Днём +3, ночью +4. Ветер северо-западный 6-14 м/с.

Надым: пасмурно, небольшой снег с дождем. Днём +5, ночью +3. Ветер северный 4-10 м/с.

Новый Уренгой: пасмурно, снег с дождем. Днём +1, ночью -1. Ветер северо-восточный 11-15 м/с.

Губкинский: небольшой дождь и снег. Днём +1, ночью +2. Ветер северный 7-12 м/с.

Тарко-Сале: небольшой снег и дождь. Днём +2, ночью +1. Ветер северный 6-12 м/с.

Лабытнанги: небольшой снег. Днём +4, ночью -2. Ветер северный 2-9 м/с.

Муравленко: пасмурно, небольшой снег с дождь. Днём +3, ночью +2. Ветер северный 6-12 м/с.