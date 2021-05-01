Сводка COVID-19 на 1 мая: еще 17 человек заболели коронавирусом в ЯНАО

На Ямале выявлено 17 новых случаев заражения Фото: Архив "КП"

За минувшие сутки на Ямале выявлено 17 новых случаев заболевания коронавирусом с клиническими проявлениями, за весь период пандемии — 38 564, сообщает окружной оперативный штаб.

Еще 25 человек на Ямале победили коронавирус, сейчас на госпитализации остаются 114 пациентов, из них 13 находятся в тяжелом состоянии, шестеро — на поддержке аппаратов искусственной вентиляции легких.

За сутки выявлен один новый случай среди вахтовых рабочих из других регионов, а также 16 новых случаев COVID-19 в муниципальных образованиях ЯНАО. Так, в Новом Уренгое подтвердили три новых эпизода коронавируса, в Ноябрьске — два, в Салехарде — три, в Надымском районе — два, в Пуровском районе, Муравленко и Губкинском — по одному новому случаю, в Лабытнанги — три.