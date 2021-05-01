В Ноябрьске перекроют проезд на трех улицах

Планируется отремонтировать и реконструировать 6,4 километра дорог Фото: pixabay.com

В Ноябрьске во время майских выходных, 4 мая, перекроют движение на трех улицах: по улице Высоцкого от Изыскателей до Советской. На участке будет производиться ремонт улично-дорожной сети.

На вышеуказанном участке отремонтируют 890 метров дорожного полотна. На улице Дружбы планируется обновить 412 метров проезжей части. Всего в этом году планируется отремонтировать и реконструировать 6,4 километра дорог. Об этом сообщает управление ЖКХТЭиС администрации города.

Также специалисты перекроют участок от улицы 60 лет СССР до улицы Школьная, там продолжится реконструкция улицы Советской.