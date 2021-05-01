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Общество1 мая 2021 19:17

В Ноябрьске перекроют проезд на трех улицах

Ограничение путей начнет действовать 4 мая
Мария Толстихина
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Планируется отремонтировать и реконструировать 6,4 километра дорог

Планируется отремонтировать и реконструировать 6,4 километра дорог

Фото: pixabay.com

В Ноябрьске во время майских выходных, 4 мая, перекроют движение на трех улицах: по улице Высоцкого от Изыскателей до Советской. На участке будет производиться ремонт улично-дорожной сети.

На вышеуказанном участке отремонтируют 890 метров дорожного полотна. На улице Дружбы планируется обновить 412 метров проезжей части. Всего в этом году планируется отремонтировать и реконструировать 6,4 километра дорог. Об этом сообщает управление ЖКХТЭиС администрации города.

Также специалисты перекроют участок от улицы 60 лет СССР до улицы Школьная, там продолжится реконструкция улицы Советской.

Внимание на дорогу!