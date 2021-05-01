Сделать Ямал уютнее – в силах самих жителей

Жители Ямала получат возможность изменить и улучшить пространство своего округа Фото: Мария Толстихина

Жители Ямала получат возможность изменить и улучшить пространство своего округа. Для этого всего лишь нужно выразить собственную инициативу. Жителям помогут трансформировать идею в готовый проект, который потенциально может быть реализован уже в следующем году.

Сделать уютнее двор, подлатать сквер, улучшить экологическую обстановку – эти и многие другие идеи могут превратиться в реальность. Как именно улучшить жизнь в округе решат северяне путем голосования в рамках регионального проекта «Уютный Ямал».

«На Ямале уже не первый год жители напрямую участвуют в создании окружающего пространства вокруг себя. «Уютный Ямал» - проект, который характеризуется инициативным бюджетом, но, по сути, содержит в себе все признаки прямой демократии. Об этом говорят и этапы проекта: предложение собственных инициатив; их обсуждение с участием представителей муниципальной власти; выбор лучших из лучших», - рассказал директор государственно-правового департамента ЯНАО Дмитрий Погорелый.

Предложить свою идею можно на портале живемнасевере.рф. Проект должен быть актуальным, эффективным и общественно полезным. Прием заявок продлится до 10 июня. Желаем удачи!