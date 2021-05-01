Ямал
Еще
Радио
Ямал
Еще
Радио
Ямал
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество1 мая 2021 8:56

Ямальские зимники закрыли в связи с наступлением устойчивых плюсовых температур

На данный момент проезд по ледяным путям совершенно не безопасен
Мария Толстихина
КомментироватьОставить комментарий
ВСе ямальские зимники закрыты до следующего сезона

ВСе ямальские зимники закрыты до следующего сезона

Фото: pixabay.com

Ввиду того, что на территории Ямала удерживаются плюсовые температуры, сегодня с 00:00 закрыт для проезда последний из работающих зимников Коротчаево – Красноселькуп. Дорожники не гарантируют безопасного дорожного движения по зимней автодороге.

До этого дорожники запретили с 17 апреля движение по зимнику Лабытнанги – Мужи – Азовы – Теги. Также запрещен проезд по зимнику «Аксарка – Салемал – Панаевск – Яр-Сале» с 14 апреля. Движение ограничено и на ледовой дороге Салехард – Лабытнанги для автомобилей. На переправе работают суда на воздушных подушках.

- Дорожники призывают жителей округа не выезжать на закрытые зимники, это опасно для жизни. Трассы небезопасны для проезда автомобилей, ледовые переправы могут не выдержать веса техники. Кроме того, сезонные автодороги проходят в местах, где нет мобильной связи, и, в случае ЧП, будет невозможно вызвать подмогу, - предупреждают на сайте правительства ЯНАО.

В случае возникновения вопросов жители могут обратиться по телефону «Дорожной дирекции ЯНАО»: 8 (34922) 7-17-04.