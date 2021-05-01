Ямальские зимники закрыли в связи с наступлением устойчивых плюсовых температур

ВСе ямальские зимники закрыты до следующего сезона Фото: pixabay.com

Ввиду того, что на территории Ямала удерживаются плюсовые температуры, сегодня с 00:00 закрыт для проезда последний из работающих зимников Коротчаево – Красноселькуп. Дорожники не гарантируют безопасного дорожного движения по зимней автодороге.

До этого дорожники запретили с 17 апреля движение по зимнику Лабытнанги – Мужи – Азовы – Теги. Также запрещен проезд по зимнику «Аксарка – Салемал – Панаевск – Яр-Сале» с 14 апреля. Движение ограничено и на ледовой дороге Салехард – Лабытнанги для автомобилей. На переправе работают суда на воздушных подушках.

- Дорожники призывают жителей округа не выезжать на закрытые зимники, это опасно для жизни. Трассы небезопасны для проезда автомобилей, ледовые переправы могут не выдержать веса техники. Кроме того, сезонные автодороги проходят в местах, где нет мобильной связи, и, в случае ЧП, будет невозможно вызвать подмогу, - предупреждают на сайте правительства ЯНАО.

В случае возникновения вопросов жители могут обратиться по телефону «Дорожной дирекции ЯНАО»: 8 (34922) 7-17-04.