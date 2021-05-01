Погода 1 мая на Ямале: ожидается потепление

Сегодня, 1 мая, отмечается международный праздник – День труда Фото: pixabay.com

Сегодня, в первый день мая, на Ямале потеплеет до +5 градусов, местами пройдут дожди и снегопады.

В Ноябрьске и Муравленко синоптики прогнозируют 0 +2 градуса и обложной снег. Северо-западный ветер усилится до 15 м/с.

В Губкинском и Тарко-Сале воздух прогреется до +5 градусов. Будет пасмурно, осадков не ожидается. Ветер умеренный северо-западный.

В Надыме ожидается облачная погода и +5 градусов. Ветер слабый северный.

В Новом Уренгое и Тазовском небо затянет тучами, столбик термометра покажет +1+2 градуса. Северо-восточный ветер усилится до 12 м/с.

В Красноселькупе синоптики прогнозируют пасмурную погоду и +4 градуса. Ветер умеренный северный.

В Салехарде, Лабытнанги и Аксарке воздух прогреется до +3 градусов. В течение дня ожидается переменная облачность. Ветер тихий южный.

В Мужах столбик термометра покажет 0+4 градуса. Утром будет ясно, к вечеру небо затянет тучами и пройдет ливневый дождь. Ветер слабый юго-восточный.

В Яр-Сале синоптики прогнозируют облачную погоду и -3-2 градуса. Ветер слабый.

Сегодня, 1 мая, отмечается международный праздник – День труда, который изначально носил название День международной солидарности трудящихся. В этот день в 1886 году американские рабочие организовали забастовку в Чикаго, выдвинув требование о 8-часовой длительности рабочего дня. В России этот праздник отмечается как Праздник Весны и Труда.