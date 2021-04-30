Школьницы из Ноябрьска победили в заключительном этапе Всероссийской олимпиады учащихся Фото: Администрация Ноябрьска

Четыре школьницы из Ноябрьска победили в заключительном этапе Всероссийской олимпиады учащихся. Девочки из школы №8 достойно прошли все задания. Олимпиада по предмету «ОБЖ» проходила на базе Нижегородского государственного педагогического университета имени Козьмы Минина. Педагог-наставник школьниц – Олег Феликсович Жеребчевский. Стоит отметить, что это весомый успех и большое достижение учителя и воспитанниц.

На Ямале, благодаря решению губернатора округа Дмитрия Артюхова, победителям заключительных этапов Всероссийской олимпиады школьников вручается премия. Кроме того, аналогичное поощрение получают педагоги-наставники.

Мы писали ранее, что на Ямале стартовала Арктическая олимпиада по математике, участниками которой станут 1 600 учеников из всех муниципалитетов округа.