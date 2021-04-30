В Губкинском возбудили уголовное дело из-за падения снега на ребенка Фото: скриншот видео с камеры наблюдения

В Губкинском начали расследование уголовного дела, которое завели из-за схода снега с крыши дома на ребёнка.

Пуровский следственный отдел начал проверку по информации, размещенной в СМИ. Возбуждено уголовное дело по статье "выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей".

По данным следствия, 4 апреля 2021 года в дневные часы в Губкинском на 8-летнего мальчика, выбежавшего из подъезда дома 14 четырнадцатого микрорайона, упал с крыши снег. Ребёнку оказали медицинскую помощь.

В настоящее время ведётся расследование всех обстоятельств происшествия.

Напомним, мы писали ранее, как в Губкинском коммунальщик сорвался с крыши, убирая снег, его спас страховочный трос.