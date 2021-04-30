Жители Ямала участвуют во Всероссийском конкурсе «Большая перемена» Фото: google.ru/maps

Больше 8 тысяч жителей Ямала зарегистрировались для участия во Всероссийском конкурсе «Большая перемена» проекта президентской платформы «Россия – страна возможностей». Участвовать в конкурсе могут ученики с 5 по 10 класс, а также студенты, педагоги и родители.

Так, уже стартовала образовательная программа «Педагогическая среда» для педагогов - наставников. Еженедельная программы будет проходить в офлайн и онлайн форматах, где учителя смогут получить знания о современных направлениях развития образовательных технологий.

Кроме того, в рамках традиционной акции «Добрая суббота» участники Всероссийского конкурса «Большая перемена» озеленили дачные участки, школьные дворы и придомовые территории.

Также школьников Ямала приглашают участвовать в акции «Экоперемена», ребята могут вместе со своими родителями и педагогами посадить деревья и кустарники на дачных участках, придомовых территориях и школьных дворах. Фото и видео проведённых мероприятий участники акции «Экоперемена» смогут опубликовать в сообществе «Большая перемена» ВКонтакте и в своих социальных сетях с хэштегами #ДобраяСуббота #ЭкоПеремена #БольшаяПеремена.