Четырехлетняя девочка выпала из окна пятого этажа в Надыме Фото: СУ СК РФ по ЯНАО

В Надыме из окна пятого этажа выпала 4-летняя девочка. Трагедия произошла 24 апреля 2021 года в вечернее время. В настоящий момент следственным отделом по городу Надым проводится доследственная проверка.

Малышка с травмами доставлена в больницу, где ей до сих пор оказывается медицинская помощь. Следователи выясняют все обстоятельства происшествия и родителей более ответственно подходить к безопасности своих детей.

Накануне мы писали, как в Надыме школьник чуть не выпал из окна, он на спор залез на подоконник со стороны улицы. Мы также писали, как в Надыме малыш едва не выпал из окна многоэтажки.