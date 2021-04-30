В Ноябрьске наградили кондуктора, которая спасла людей из горящего автобуса Фото: Официальная страница ЯНАО в соцсети

В Ноябрьске наградили кондуктора, которая спасла людей из горящего автобуса. Напомним, ЧП произошло 28 апреля, неожиданно вспыхнул пассажирский автобус, двигавшийся по своему обычному маршруту. Всё случилось в районе микрорайона «Оболонь» на улице Муравленко. Автобус уже почти доехал до конечной остановки, как вдруг салон озарился пламенем. Внутри в этот момент находились люди.

Благодаря быстрой реакции кондуктора людям удалось выбраться и не пострадать. Этим спасителем оказалась Татьяна Вьюгова, которая работала на автобусе, в момент возгорания. Предотвратив панику среди пассажиров, женщина самостоятельно открыла двери автобуса и не только эвакуировала ямальцев из горящего транспорта, но и пересадила их на автобус попутного направления.