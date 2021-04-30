В Новом Уренгое двое подростков ограбили магазин Фото: СУ СК РФ по ХМАО-Югре

Следственным отдел Нового Уренгоя возбудил уголовное дело против двух несовершеннолетних местных жителей. Они подозреваются по статье "грабеж, совершенный группой лиц по предварительному сговору с незаконным проникновением в помещение".

В Новом Уренгое 28 марта 2021 года в вечернее время двое 16-летних юношей сломав дверь, проникли в магазин и украли мобильные телефоны, аккумуляторные батареи и различные товары. Всего ребята "поживились" на 62 тысячи рублей. В момент грабежа подозреваемых заметил владелец магазина, который попытался задержать юношей. Но грабители скрылись с места преступления с похищенным товаром.

В настоящее время следствием устанавливаются все обстоятельства совершенного преступления. Расследование уголовного дела продолжается.

Напомним, ранее мы писали, как молодые тазовчане ограбили четырех студентов новоуренгойского колледжа. Один из грабителей уже имел судимость за подобное преступление.