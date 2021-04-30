В Салехарде доставлять продукты в период распутицы будут новым путем Фото предоставлено КП

В межсезонье салехардские магазины перешли на новый способ доставки продуктов. В период, пока дорога Надым – Салехард временно закрыта, товары будут перевозиться по железной дороге до Лабытнанги и через реку на воздушных подушках. Схема уже отработана на многолетней практике, и она достаточно хорошо себя зарекомендовала.

– Наша сеть магазинов в Салехарде работает более семи лет. Логистические сложности из-за распутицы не стали неожиданностью. Мы заранее заполнили распределительный центр. Товары категории «фреш» - молочную продукцию, колбасные изделия, овощи и фрукты - каждые четыре дня доставляем по железной дороге, – рассказывает Андрей Сапегин, директор по развитию сети магазинов «Звениговский» в Салехарде.

Другие магазины города тоже продолжают работу в штатном режиме. Так, по словам управляющей магазином «Абсолют» Гиляны Басхаевой, закрытая дорога дефицита продуктов точно не вызовет.

– В период распутицы переправляем продукцию через реку на трэколах или судах на воздушной подушке. Сейчас холодильники и полки магазина забиты различной продукцией, в том числе товарами узкого потребления. Мы не боимся, Салехард голодным точно не останется, – подчеркивает Гиляна Басхаева.

Доставку продукции по дороге Надым – Салехард магазины уже тоже протестировали, но опробовать этот логистический способ они успели только зимой. К тому же, как отметил Андрей Салыгин, на сегодняшний день железнодорожное сообщение все-таки в приоритете.

Сейчас склады магазинов заполнены запасами на несколько недель вперед. Пополнение планируется по мере необходимости. Скоропортящаяся продукция, как и раньше, будет доставляться раз в четыре дня.