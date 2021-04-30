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Здоровье30 апреля 2021 15:37

Число заболевших коронавирусом на Ямале на 30 апреля 2021 года увеличилось на 16 человек

За минувшие сутки выписаны по выздоровлению 21 житель округа
Виктория Терина
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Число заболевших коронавирусом на Ямале на 30 апреля 2021 года увеличилось на 16 человек Фото: pixabay.com

Число заболевших коронавирусом на Ямале на 30 апреля 2021 года увеличилось на 16 человек Фото: pixabay.com

По сообщению Оперативного штаба за минувшие сутки на Ямале зарегистрировано и лабораторно подтверждено 16 новых случаев заболевания COVID-19. За весь период пандемии в округе выявлено 38 547 случаев коронавируса.

По клинической картине: 129 пациентов – госпитализировано с коронавирусом и внебольничными пневмониями, 11 пациентов находятся в тяжелом состоянии, 7 пациентов с коронавирусом подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.

За минувшие сутки выписаны по выздоровлению 21 житель округа, за весь период вылечились 37 325 человека. За сутки провели 2674 теста в 23 лабораториях округа. Всего прошли обследование 1 571 982 человек. Всего умерло от коронавируса 416 человек.

За сутки выявлен 1 новый случай среди вахтовых рабочих из других регионов. За весь период эта цифра дошла до 6 028 случаев.

Кроме того, 15 новых случаев коронавируса в муниципальных образованиях ЯНАО, за весь период – 32 519 случаев COVID-19.

В Новом Уренгое зарегистрировано 4 новых случая заболевания за весь период – 6 771. В Ноябрьске 1 случай заболевания, за весь период зафиксировано 4 361 заболевших. В Салехарде - 5 заразившихся, за весь период 3 526 человек. В Губкинском 1 заболевших, за всё время 2 693 случаев. В Пуровском районе 1 человек заразился коронавирусом, а с начала пандемии заболели 3 342 человек. В Муравлено – 3 случай, за весь период – 2 870 зараженных.

В других муниципальных образованиях ЯНАО новых случаев нет.

В России за день выявлено 8 731 новых случая коронавируса в 82 регионах. Всего на сегодняшний день зарегистрировано 4 805 288 случаев коронавируса. За весь период выздоровели 4 805 288 человек.

Коронавирус Covid-19