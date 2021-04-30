Салехардский тхэквондист выиграл путевку на первенство Европы Фото: Администрация Салехарда

Салехардский тхэквондист выиграл путёвку на первенство Европы, которое состоится в июле 2021 года. Воспитанники спортивной школы «Фаворит» в составе сборной ЯНАО участвовали в кубке России и турнире «Юность России» по тхэквондо ГТФ, который проходил в Московской области в селе Покровское с 25 по 30 апреля. За победу сражались больше тысячи сильнейшие тхэквондистов из 56 регионов России, но несмотря на высокую конкуренцию, Давид Больц в очередной раз порадовал своих болельщиков отличными результатами. Салехардский спортсмен вырвал победу у соперников в весовой категории свыше 53 кг. По итогу соревнований Давид стал обладателем золотой медали в дисциплине «спарринг» и бронзовым призёром в дисциплине «поин стоп».

Напомним, накануне мы сообщали о том, что спортсменка из Ямала победила на Всероссийских соревнованиях по скалолазанию. Девушка стала лучшей в дисциплине «лазание на трудность».