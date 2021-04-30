Ямальские госавтоинспекторы спасли водителя грузовика, у которого лопнул аппендицит Фото: УГИБДД УМВД России по Ямало-Ненецкому автономному округу

Автоинспекторы ГИБДД по городу Губкинскому, в районе 424 километра автодороги Сургут-Салехард, заметили, что по середине дороги остановился грузовик и начал прерывисто сигналить, привлекая к себе внимание. Подойдя к автомобилю, инспекторы спросили водителя о причине небезопасной остановки. Как оказалось, водителю стало плохо, у него резко заболел живот и он не смог ехать дальше.

Госавтоинспекторы переставили грузовик в безопасное место, помогли водителю взять документы и пересадили его в патрульный автомобиль. Полицейские быстро отвезли мужчину в больницу, где ему оказали экстренную медицинскую помощь. Выяснилось, что у 45-летнего водителя лопнул аппендицит.

Он проживает в Белгородской области и ехал со стороны города Муравленко в направлении города Губкинский. В дороге резко почувствовал себя плохо и, увидев полицию, решил таким образом привлечь внимание и попросить о помощи.