В Новом Уренгое продолжается строительство пассажирского терминала аэропорта Фото: правительство ЯНАО

В Новом Уренгое завершили укладку фундамента нового пассажирского терминала аэропорта. Всего забито 942 сваи, залито 1 565 кубических метров бетона. Следующим этапом работы специалистов - обратная засыпка, устройство фундаментных балок и железобетонных колонн. Работы согласно утвержденного графика, закончить и сдать объект планируют в 4 квартале 2022 года.

Новый пассажирский терминал крупнейшего авиаузла Ямала площадью 18 тысяч квадратных метров будет оснащен тремя телескопическими трапами и 12 стойками регистрации. Его пропускная способность составит 840 пассажиров в час и 1,45 млн пассажиров в год.

Что особенно, в аэровокзальном комплексе появится тёплый бас-гейт - это тоннель для автобусов, расположенный в самом терминале и предназначенный для посадки и высадки пассажиров в перронные автобусы в закрытом помещении. Это актуально для суровых погодных условий Крайнего Севера. На привокзальной площади перед новым терминалом обустроят краткосрочную и долгосрочную парковку на 300 мест.