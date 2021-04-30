Психологи Ямальской исправительной колонии учат охранников не уставать Фото: УФСИН ЯНАО

Психологи ИК-8 УФСИН России по ЯНАО обучают сотрудников охраны, которые работают посменно как психологически преодолевать усталость и хроническое утомление, связанное с монотонной работой.

- Реакцией организма на монотонный труд является монотония - состояние организма человека с возникающим комплексом психологических и физиологических изменений. В результате монотонной деятельности могут возникнуть: снижение общего жизненного тонуса, значительное уменьшение внимания и выполнение действий в автоматическом режиме, доминирование таких ощущений как скука, вялость и апатия, желание прекратить деятельность и переключиться на более насыщенную и разнообразную - говорит начальник психологической лаборатории Кириченко Нина Александровна.

Нина Александровна советует, чтобы избежать такого психологического дискомфорта, важно правильно проходить первую фазу работоспособности - врабатывание. Это такая фаза, когда у организма постепенно включаются нервная, дыхательная, сердечно-сосудистая, костно-мышечная и выделительная системы В этот период, как поясняет специалист, происходит расхождение между психическим состоянием человека и необходимость выполнять рабочие обязанности.

Пройти стадию врабатывания можно с помощью легкой утренней и вечерней спортивной зарядки. Необходим здоровый сон, перед началом которого часа за два исключить мобильные гаджеты. Важно на день спланировать все дела и поставить цели на день. Всё это поможет переключиться на фазу устойчивой работоспособности.