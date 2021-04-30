Погода на Ямале на 30 апреля: снег с дождем Фото: Юлия Кучеренко

В пятницу, 30 апреля, по прогнозам синоптиков на Ямале облачно с прояснениями, небольшой мокрый снег. Ветер северо-восточный, С 8-13 м/с. Температура ночью 0, -5 °С, днём 0, +5 °С, местами до +10 °С.

В Салехарде пасмурно, небольшой снег. Днём -1, ночью -8. Ветер северный 2-4 м/с.

Ноябрьск: пасмурно, небольшой дождь. Днём +3, ночью -1. Ветер северо-западный 4-7 м/с.

Надым: пасмурно. Днём +4, ночью -2. Ветер северный 5-7 м/с.

Новый Уренгой: пасмурно. Днём +2, ночью -2. Ветер северо-восточный 6-7 м/с.

Губкинский: небольшой дождь и снег. Днём +2, ночью 0. Ветер северный 5-7 м/с.

Тарко-Сале: небольшой снег и дождь. Днём +3, ночью 0. Ветер северный 5-7 м/с.

Лабытнанги: небольшой снег. Днём 0, ночью -8. Ветер северный 2-4 м/с.

Муравленко: пасмурно, небольшой дождь. Днём +2, ночью -1. Ветер северный 4-6 м/с.