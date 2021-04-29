В Губкинском начали ремонт моста через реку Харвь-Яха Фото: Администрация Губкинского

В Губкинском начались сезонные дорожные работы. Начался капитальный ремонт моста через реку Харвь-Яха, который находится на выезде из города в сторону Ноябрьска по улице Магистральной. Длина участка составляет участка 24 метра. В связи с началом работ участок дороги на улице Магистральной перед кольцом перекрыт.

- Понимаем, что принесет это небольшие неудобства нашим жителям, но есть тут объездные пути, которые позволят объехать и выехать в нужном направлении. С подрядной организацией мы договорились, что будем организовывать работу в две смены, круглосуточно, планируем к концу июля все работы завершить, хотя по контракту срок окончания работ 31 августа. Жителей прошу потерпеть, ведь это в первую очередь направлено на безопасность дорожного движения для всех губкинцев - говорит Николай Иванчук, представитель подрядчика.

Всего на территории Губкинского находится 4 моста, которых также ждёт капитальный ремонт в ближайшие годы.