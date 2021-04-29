Ребята из Нового Уренгоя стали лауреатами фестиваля «Ямальская студенческая весна» Фото: администрация Нового Уренгоя

Ребята из Нового Уренгоя стали лауреатами фестиваля «Ямальская студенческая весна». Гала-концерт фестиваля Ямальская студенческая весна состоялся в Ноябрьске. За право стать лучшими из лучших сражались 150 победителей муниципальных этапов. Талантливые юноши и девушки участвовали в смотрах конкурсных направлений: вокальное, инструментальное, танцевальное, театральное, оригинальный жанр, мода, видео и журналистика.

В номинации уличные танцы лауреатами III степени по танцевальному направлению стали Кенжебаева Бурулкан и Каргаполова Екатерина. А в номинации современный танец звание получили Бутченко Ульяна и Яндо Софья. В номинации народный танец танцевальный коллектив «НУР» стал лауреатом I степени. По вокальному направлению в номинации эстрадный вокал лауреатом III степени стала Канбулатова Зухра. Специальный приз за артистизм у Хабурзания Николас и специальный приз за музыкальный материал заслужил Карасёв Василий.