Сегодня на Ямале стартовала Арктическая олимпиада по математике Фото: департамент здравоохранения ЯНАО

Сегодня на Ямале стартовала Арктическая олимпиада по математике для учеников 4-7 классов. Участниками станут 1600 учеников из всех муниципалитетов округа. Региональная олимпиада на Ямале проходит впервые.

- Задания для школьников подготовили специалисты Кавказскго математическго центры Адыгейского государственного университета. Ребятам предстоит за 90 минут ответить на 10 вопросов разного уровня сложности в тестовой форме, - сообщила Алла Головенькина, директор центра выявления и поддержки одаренных детей ЯНАО.

Для школьников 4-5 классов олимпиада проводится в один онлайн-тур. А ученики 6-7 классов пройдут два тура. Во второй тур проходят ученики, набравшие наибольшее количество баллов. Задания для второго тура проверяют преподаватели, поэтому будет оцениваться не только ответ, но и подробное решение каждой задачи.

Итоги олимпиады и имена победителей объявят 5 мая. Победители и призёры получат путёвки на летнюю математическую смену в Университет Иннополис.