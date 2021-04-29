В Надыме школьник чуть не выпал из окна Фото: Ямал-Регион

В Надыме школьник чуть не выпал из окна. Мальчик на спор открыл окно в классе, на третьем этаже и выбрался на подоконник со стороны улицы. Фотография происшествия уже разлетелась по соцсетям.

В администрации учебного заведения не стали официально комментировать поступок ребёнка, но происшествием уже заинтересовались инспекторы по делам несовершеннолетних, сообщает телерадиокомпания "Ямал-Регион".

Напомним, мы писали о том, что также в Надыме малыш едва не выпал из окна многоэтажки. Трагедии чудом удалось избежать, благодаря бдительности горожанам.