На Ямале четверо калининградцев отправились за решетку за попытку заказного убийства Фото: СУ СК РФ по ЯНАО

Ямальский суд вынес приговор преступникам, планировавшим в прошлом году заказное убийство на территории округа. Благодаря работе следователей вместе с УМВД России по ЯНАО и УМВД России по Калининградской области преступление не довели до конца.

Исполнитель признан виновным в покушении на убийство по найму. Заказчик убийства виновен в подстрекательстве и пособничестве к убийству по найму. Двое других мужчин признаны виновными в пособничестве к убийству.

По информации следователей, в декабре 2019 года житель Калининграда, планировал убийство своего земляка, проживающего в Новом Уренгое. Для этого он предложил своему приятелю найти того, кто за 500 тысяч рублей согласится убить его недруга. Приятель заказчика, в свою очередь обратился с этой просьбой к своему знакомому, зная, что тот общается с бывшими уголовниками.

Знакомый, получив фотографию будущей жертвы и всю информацию договорился с заказчиком об условной фразе, которую планировалось использовать в качестве подтверждения совершения убийства.

О готовящемся преступлении стало известно полицейским ЯНАО. Мужчину, с ножом в рукаве куртки, задержали поздно вечером, когда он, дождавшись предпринимателя-жертву около подъезда его дома, приблизился к нему для убийства.

Задержанный мужчина согласился сотрудничать со следствием и в рамках следствия в сети опубликовали официальную информация об обнаружении автомобиля предпринимателя со следами крови в салоне. После этого задержанный передал организатору кодовую фразу. А заказчик передал деньги исполнителю.

Всех участников преступления взяли под стражу. Они всё время выдвигали разные версии происшествия, отрицая свою причастность к этому делу. Но благодаря работе следователи удалось доказать их вину. Приговором суда исполнителю назначено наказание в виде 11 лет лишения свободы в колонии особого режима. Подстрекатель к убийству приговорен к 10 годам лишения свободы в колонии строгого режима. Обоим пособникам преступления суд назначил наказание в виде 8 лет 3 месяцев лишения свободы в колонии строгого режима.