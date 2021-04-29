Жительница Уренгоя поверила мнимым банкирам и лишилась денег Фото: pixabay.com

В полицию Нового Уренгоя обратилась 26-летняя девушка с заявлением о том, что с её банковской карты украли 26 тысяч рублей.

Полицейские выяснили, что женщине позвонили якобы сотрудники службы безопасности банка. И убеждали девушку, что её счёт взломали мошенники и её необходимо установить программу удаленного доступа к мобильному телефону и произвести некоторые действия под его диктовку. После того, как девушка сделала все действия с её счёта сняли деньги.

Следственным отделом ОМВД России по городу Новый Уренгой возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». Преступникам грозит лишение свободы сроком до пяти лет.

Полиция Нового Уренгоя настоятельно рекомендует ямальцам быть бдительными, не совершать никаких действий по установке программ на мобильный телефон, не переводить деньги непонятным людям.