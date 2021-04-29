Жители Ямала получат выплаты и пособия до майских праздников Фото: Татьяна Коркина

На Ямале, для удобства жителей региона приняли все выплаты, которые согласно утвержденному ранее графику должны перечисляться в первые 10 дней месяца, население получит в конце апреля. Это сделано в связи с тем, что по всей стране объявили о выходных днях с 1 по 10 мая.

- На Ямале сложилась хорошая практика начисления мер поддержки до праздников. Ежегодно мы переводим средства заранее до новогодних каникул, сейчас приняли аналогичное решение по выплатам, сроки которых выпадают на майские праздники - говорит Елена Карпова, руководитель окружного департамента социальной защиты населения.

Елена Карпова также сообщила, что на текущий момент уже все средства направлены в кредитные организации. И 29-30 апреля семьи с детьми, пожилые и инвалиды получат положенные им средства.

С подробной информацией о выплатах, которые будут начислены заранее, можно ознакомиться на сайте департамента социальной защиты населения.