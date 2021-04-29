Пьяный ямалец угрожал убить охранника, который не пускал его с алкоголем на базу Фото: СУ СК РФ по ХМАО-Югре

В Новом Уренгое завершено расследование уголовного дела против мужчины, обвиняемого по статьям "угроза убийством в отношении лица в связи с осуществлением данным лицом служебной деятельности" и "публичное оскорбление представителя власти при исполнении им своих должностных обязанностей".

Как сообщают в следственных органах, в марте 2021 года около 23 часов на контрольно-пропускном пункте охраняемой территории производственной базы сотрудник ООО ЧОО «Рубеж» остановил пьяного мужчину, пытавшегося пронести на территорию алкоголь. Мужчина, в ответ охраннику стал размахивать перед ним ножом и угрожать убийством.

Приехавшие полицейские доставили пьяного дебошира в больницу для прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения. Но и там он стал вести себя не адекватно и в присутствии медиков материл и оскорблял полицейского.

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд.