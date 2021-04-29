На Ямале активно развивают телемедицину Фото: Правительство Ямала

На Ямале развивают телемедицину и продолжают внедрять искусственный интеллект. В регионе действуют два направления телеконсультаций: региональный и федеральный. Врачи, с помощью современных технологий, проводят консультации для жителей отдаленных районов и сами получают обратную связь от ведущих специалистов лучших федеральных центров.

Пять медицинских учреждений региона являются главными консультанты внутри региона Салехардская, Ноябрьская, Новоуренгойская больницы, окружные противотуберкулезный и психоневрологические диспансеры. С начала года они связывались с коллегами более трех тысяч раз.

- Врачи этих медицинских учреждений консультируют пациентов городских и районных больниц Ямала. Изучают документацию, помогают местным врачам выбрать правильную тактику ведения сложных случаев. Это большая помощь для коллег из отдаленных населенных пунктов, особенно в экстренных ситуациях, когда счет идет на минуты, - рассказывает Ольга Белорус, директор ямальского медицинского информационно-аналитического центра.

Чаще всего ямальские медики консультируются о тактике ведения тяжелых пациентов с медицинским институтом имени Сеченова и центром имени Мешалкина, федеральным центром нейрохирургии, национальным медцентром имени Алмазова и центром онкологии имени Блохина. За пять лет с ними проведено более 650 телеконсультаций.