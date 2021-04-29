Жителя Тарко-Сале наказали за пьяные выходки и нападение на полицейского Фото: pixabay.com

В феврале 2021 года в дежурную часть ОМВД России по Пуровскому району позвонили и вызвали наряд полиции по одному из адресов города Тарко-Сале.

Когда полицейские приехали по адресу, увидели пьяного 48-летнего мужчину, который вёл себя неадекватно, громко кричал, мешал скорой оказывать медицинскую помощь хозяину квартиры. Полицейские увели мужчину в соседнюю комнату, чтобы он не мешал медикам. Там мужчина не унимался, продолжал вести себя агрессивно на требования полицейских прекратить не реагировал. Затем он замахнулся и рукой ударил одного из сотрудников полиции. Мужчину увезли в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

Против него пуровским межрайонным следственным отделом СУ СК РФ по ЯНАО возбуждено уголовное дело по статье "Применение насилия в отношении представителя власти".

В апреле 2021 года пуровский суд признал ранее судимого 48-летнего ямальца виновным и назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком на 2 года 6 месяцев условно. Приговор уже вступил в законную силу.