Погода на Ямале на 29 апреля: дождь, снег, сильный ветер Фото: Юлия Кучеренко

В четверг, 29 апреля, по прогнозам синоптиков на Ямале переменная облачность, небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега. Ветер восточный с переходами на северо-восточный 7-12 м/с.

В Салехарде небольшой снег. Днем -2, ночью -4. Ветер северо-восточный 4-6 м/с.

Ноябрьск: дождь. Днем +5, ночью 0. Ветер юго-восточный 3-5 м/с.

Надым: пасмурно. Днем +2, ночью -1. Ветер восточный 3-4 м/с.

Новый Уренгой: пасмурно. Днем +1, ночью -1. Ветер юго-восточный 3-6 м/с.

Губкинский: пасмурно, небольшой дождь. Днем +4, ночью 0. Ветер восточный 3-6 м/с.

Тарко-Сале: пасмурно. Днем +4, ночью 0. Ветер восточный 2-6 м/с.

Лабытнанги: снег. Днем -3, ночью -4. Ветер северо-восточный 3-6 м/с.

Муравленко: дождь. Днем +5, ночью 0. Ветер восточный 3-5 м/с.

Считалось, что после этого дня должно следовать несколько солнечных, благодаря чему рассада быстро идет в рост. По поведению рассады судили и о будущем сенокосе: если молодые растения активно пьют поливку - он придется на сухие дни.