В Ноябрьске загорелся рейсовый пассажирский автобус Фото: Юлия Кучеренко

В Ноябрьске межрайонный следственный отдел СУ СК РФ по ЯНАО проводит проверку по информации, выявленной в СМИ, о возгорании пассажирского автобуса.

По данным, которые смогли выяснить следователи в Ноябрьске 28 апреля 2021 года в дневное время загорелся пассажирский рейсового автобус. Пассажиры смогли покинуть транспорт самостоятельно, пострадавших нет, пожар потушили.

В настоящее время следователи выясняют обстоятельства произошедшего.

Напомним, мы писали ранее: про пожар на Юбилейном месторождении Ямала, который произошел 26 февраля 2021, над промыслом возник гигантский огненный столб. А также про пожар в двухэтажном доме в Новом Уренгое, который случился из-за взрыва газового баллона.