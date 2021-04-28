На Ямале зафиксировали снижение числа жалоб жителей в социальных сетях Фото: ЦУР ЯНАО

Снижение числа жалоб более чем на 20% от жителей в социальных сетях зафиксировал Центр управления регионом (ЦУР) ЯНАО на прошедшей неделе. Но, тем не менее, в ЦУР отмечен значительный рост вопросов из категории «социальная защита», если раньше эта категория занимала пятое место, то сейчас она первая в рейтинге.

Это связано с мерами соцподдержки, о которых заявил Президент в Послании Федеральному собранию РФ и сразу четыре вопроса касаются семей с детьми, а именно: выплаты нуждающимся беременным женщинам по 6 350 рублей в месяц; выплаты семьям со школьниками и будущими первоклассниками по 10 тысяч рублей на ребёнка единовременно; с 1 июля выплаты в размере 5 650 рублей в месяц детям, растущим в неполных семьях; оплата больничных по уходу за ребенком до 7 лет включительно до 100% от заработка уже в 2021 году.