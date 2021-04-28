В Муравленко провели профилактическое мероприятие «Тонировка» Фото: ГИБДД ЯНАО

В Муравленко автоинспекторы подвели итоги профилактического мероприятия «Тонировка», которое проходило с 19 по 28 апреля. Сотрудники ГИБДД провели массовые проверки транспорта на наличие запрещённой тонировки.

- Тонировка – один из самых популярных видов тюнинга автомобиля. Её можно встретить на многих автомобилях. Многие автомобилисты тонируют ветровое и боковые стекла, не учитывая допустимую светопропускаемость стёкол. Эти водители не задумываются, что тонированные стекла напрямую влияют на безопасность дорожного движения, сообщает Госавтоинспекция.

Также, специалиста поясняют, что в тёмное время суток и плохую погоду различимость людей и транспорта снижается. На автомобиле без тонировки водитель способен увидеть пешехода на дороге на расстоянии как минимум 100 метров, а её присутствие позволяет разглядеть человека лишь с 50-70-ти метров. И не всегда водитель сможет правильно оценить ситуацию на дороге и избежать дорожно- транспортного происшествия.