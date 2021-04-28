Работа учреждений здравоохранения в майские праздники – 2021 в Ноябрьске: детская поликлиника работает только 4 дня Фото: Администрация Ноябрьска

Стало известно как будут работать учреждений здравоохранения Ноябрьска с 1 по 10 мая 2021 года.

В Городской поликлинике 1, 2, 9 и 10 мая - выходные дни. 3 мая - поликлиника будет принимать и обслуживать вызовы с 8 утра до 12 дня. С 4 по 7 мая медучреждение работает с 7:30 до 20:30. А 8-го числа будут работать только дежурные терапевты с 8:00 до 15:00.

У детская поликлиники города только с 4 по 7 мая будут рабочие дни, приём пациентов в эти дни проводится с 8:00 до 20:00. А вот с 1 по 3 мая и с 8 по 10 мая детская поликлиника работать не будет. Похожий график работы и в Женской консультации, там рабочие дни с 4 по 7 мая с 7:30 до 20:24.

Центр амбулаторной онкологической помощи работает 3 и 10 мая с 8:00 до 14:00. А с 4 по 7 мая принимает в рабочие часы с 8:00 до 17:00.

В пунктах вакцинации выходные только 2 и 9 мая. В СОК Зенит в порядке живой очереди можно попасть на прививку с 9:00 до 19:00 часов 1, 3, 8 и 10 мая. С 4 по 7 мая будет открыт для вакцинации ещё и 214 кабинет, там также в порядке живой очереди можно пройти вакцинацию с 9:00 до 18:00.

Кроме того, с 4 по 7 мая в обычном режиме будут работать рентгенологическое отделение, диагностическое отделение, плановая госпитализация в стационары.