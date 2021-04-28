В столице Ямала появится новая современная детская площадка Фото: Администрация Ямала

В столице Ямала в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды» на пешеходной зоне улицы Ленина началась подготовка установки детской площадки. Специалисты убрали старую детскую площадку, расширили игровое пространство и теперь выравнивают грунт. Позже здесь установят фонари, а также современные, яркие и интересные игровые комплексы. Безопасность юных ямальцев во время игр обеспечит специальное покрытие. Монтаж и установка игровых элементов запланированы на август. Дети смогут играть на новой территории уже в начале сентября текущего года.

Площадка на улице Ленина будет одной из самых больших детских площадок в городе: там будет расположены три игровые башни с горками, двойные качели, большие круглые качели, два батута, а также игровые комплексы «Первооткрыватель», «Солярис» и «Сверхновая звезда».