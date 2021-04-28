Завершен капитальный ремонт взрослой Тарко-Салинской поликлиники Фото: Тарко-Салинская ЦРБ

Во взрослой поликлинике Тарко-Салинской ЦРБ завершился капитальный ремонт, который длился с марта 2019 года. Там заменили коммуникации, кровельное покрытие, окна и двери и провели отделку всех помещений.

Капитальный ремонт, проведённый в рамках национального проекта «Здравоохранение» позволил поликлинике не только обрести новый вид, но и стать удобнее для посетителей. Теперь потоки пациентов разведены на обратившихся за медицинской помощью по заболеванию и с профилактической целью. Регистратура стала открытой, на стенах появились информационные мониторы, созданы все условия для маломобильных жителей.

На каждом этаже здания появятся информационные стенды с указанием специалистов и номеров кабинетов. А на центральной стене при входе появится современное информационное табло.

- В завершенном виде поликлиника предстанет перед пуровчанами уже в этом году. Осенью планируется проведение второго этапа капитального ремонта. Будет проведено благоустройство прилегающей территории, обновлен и утеплен фасад здания, – рассказал исполняющий обязанности главного врача ТЦРБ Евгений Евсеев.

Мы сообщали, что в начале мая в детской поликлинике Тарко-Салинской центральной больницы начнётся капитальный ремонт.