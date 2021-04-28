Ямальские полицейские вычислили афериста, который обманывал людей через интернет Фото: Пресс-служба УМВД России по Ямало-Ненецкому автономному округу

В ноябре прошлого года в полицию Нового Уренгоя обратился 21-летний молодой человек с заявлением о мошенничестве и рассказал, что кто-то украл у него 13 тысяч рублей.

Молодой человек в группе по продаже одежды оформил заказ. Администратор группы сообщил, что для отправки товара необходимо полностью внести оплату, совершив перевод на указанный им счёт. Мужчина перевёл 13 тысяч рублей, но после этого с ним перестали выходить на связь.

Позднее в полицию обратились ещё 8 жителей округа, которые также заказали одежду в этой группе и перевели мошеннику деньги на общую сумму 59 тысяч рублей.

Полицейские смогли вычислить афериста, им оказался 24-летний житель Томска, который создал группу по продаже одежды для обмана и кражи денег. Во время обыска по месту жительства преступника правоохранители нашли около 10 банковских карт и сим-карты.

Против мошенника возбуждено 9 уголовных дел и сейчас он под подпиской о невыезде дожидается наказания.