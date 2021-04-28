Число заболевших коронавирусом на Ямале на 28 апреля 2021 года увеличилось на 17 человек Фото: pixabay.com

Мы собрали для вас последние новости о коронавирусе на Ямале на 28 апреля 2021 года. За минувшие сутки в округе зарегистрировано и лабораторно подтверждено 17 новых случаев заболевания COVID-19. За весь период пандемии на Ямале выявлено 38 513 случаев коронавируса.

По клинической картине: 135 пациентов – госпитализировано с коронавирусом и внебольничными пневмониями, 10 пациентов по-прежнему в тяжелом состоянии, 5 пациента с подтверждённым ковидом подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.

За минувшие сутки выписаны по выздоровлению 19 жителей округа, за весь период вылечились 37 286 ямальцев. За сутки провели 2 922 теста в 23 лабораториях округа. Всего прошли обследование 1 566 246 человек. Всего умерло 415 человек.

За сутки не выявлено новых случаев среди вахтовых рабочих из других регионов. За весь период эта цифра дошла до 6 026 случаев.

Кроме того, 17 новых случаев коронавируса в муниципальных образованиях ЯНАО, за весь период – 32 487 случаев COVID-19.

В Новом Уренгое зарегистрировано 5 новых случая заболевания за весь период – 6 763. В Ноябрьске 2 случая заболевания, за весь период зафиксировано 4 355 заболевших. В Салехарде - 6, за весь период 3 517 коронавирусных случаев. В Пуровском районе 1 человек заболел коронавирусом. В Муравленко - 1, с начала пандемии там зафиксировано 2 867. В Губкинском также 1 заболевший, за всё время 2 690 случаев. В Приуральском районе 1 человек, а с начала пандемии 831 человек.

В других муниципальных образованиях ЯНАО новых случаев нет.