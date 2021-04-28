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Происшествия28 апреля 2021 11:28

Ревнивец из Тазовского района отправится под суд за попытку зарезать соперника

Три года назад он резал ножом собутыльника
Виктория Терина
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Ревнивец из Тазовского района отправится под суд за попытку зарезать соперника Фото: pixabay.com

Ревнивец из Тазовского района отправится под суд за попытку зарезать соперника Фото: pixabay.com

Следователи Тазовского района завершили расследование уголовного дела против бывшего уголовника. Местный житель обвиняется по статье "умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, совершенное с применением предмета, используемого в качестве оружия" по двум эпизодам.

Как выяснили следователи, в декабре 2018 года в селе Газ-Сале Тазовского района 27-летний мужчина поругался со своим знакомым, с которым они в этот день пили алкоголь. Во время ссоры мужчина, в прямом смысле, воткнул нож в сипну потерпевшему. Жизнь потерпевшему спасло его своевременное обращение в больницу.

В августе прошлого года обвиняемый, снова в пьяном угаре решил разобраться с односельчанином, к которому приревновал свою девушку. Когда мужчина подошел ближе, обвиняемый неожиданно ударил его ножом в живот. Свидетели происшествия быстро увезли мужчину в больницу, где ему оказали своевременную медицинскую помощь.

В настоящее время уголовное дело направлено в суд.

Криминал