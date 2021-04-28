В Муравленко начали чистку и ремонт детских площадок Фото: Администрация Муравленко

На объектах благоустройства в Муравленко, а также на детских игровых площадках начались работы по ремонту и очистке игровых конструкций, очистке территорий от мусора. В Молодёжном сквере начали сезонный монтаж оборудования для включения фонтана.

Кроме того, в рамках содержания улично-дорожной сети выполнены работы по сбору мусора, очистке автобусных остановок и урн. На улицах Ямальская и Муравленко начали избавляться от ям. Обустроены временные подходы к пешеходным переходам на улице Ленина.

Специалисты проводят работы по ликвидации затоплений талыми водами по улице Муравленко 8,11; улице Ленина 86, 103, 28; детский сад "Эврика"; на перекрёстке Новосёлов 3; улице Пионерская 28; улице Дружбы народов 20; улице Губкина 27,31. По улицам Муравленко, улице Школьная и Ленина откачивают воду с проезжей части. и уже откачали 655 метров кубических.

Работы продолжаются.