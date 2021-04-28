В Новом-Уренгое вахтовик заплатит за унижение и оскорбление полицейского Фото: Татьяна Коркина

В ноябре прошлого года 26-летний мужчина, работающий на территории города Новый Уренгой вахтовым методом, пьяный находился в психоневрологическом диспансере. Вахтовик в присутствии свидетелей начал материть полицейского и всячески его оскорблять.

Против молодого человека следственным отделом по городу Новый Уренгой СУ СК РФ по ЯНАО возбуждено уголовное дело по статье «Оскорбление представителя власти». Уголовное дело расследовано и с обвинительным заключением направлено в суд.

В апреле 2021 года новоуренгойский суд ЯНАО приговорил подсудимого к штрафу в размере 15 тысяч рублей.

Напомним, ранее мы писали, как жительница Лабытнанги наказана судом за оскорбление полицейского. Ей назначено наказание в виде обязательных работ. А также, как жительница Ноябрьска отправится в тюрьму за кражу продуктов и оскорбление полицейского.