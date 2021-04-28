Погода на Ямале на 28 апреля: небольшой дождь, местами снег Фото: Юлия Кучеренко

В среду, 28 апреля, по прогнозам синоптиков на Ямале облачно с прояснениями, небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега. Днём по западу преимущественно без осадков. Ветер юго-западный с переходами на северо-восточный 6-11 м/с.

В Салехарде пасмурно, небольшой снег. Днем +2, ночью -5. Ветер северный 2-5 м/с.

Ноябрьск: небольшой дождь. Днем +5, ночью 0. Ветер западный 3-5 м/с.

Надым: пасмурно. Днем +3, ночью -3. Ветер северо-западный 2-5 м/с.

Новый Уренгой: пасмурно. Днем +2, ночью -2. Ветер западный 3-4 м/с.

Губкинский: пасмурно. Днем +2, ночью 0. Ветер западный 2-5 м/с.

Тарко-Сале: пасмурно. Днем +3, ночью 0. Ветер западный 2-3 м/с.

Лабытнанги: пасмурно, небольшой дождь. Днем +2, ночью -6. Ветер северный 2-5 м/с.

Муравленко: пасмурно, небольшой дождь. Днем +4, ночью 0. Ветер западный 3-5 м/с.

На Пуда обычно распускали почки калина и рябина. Из них в старину готовили целебные настои. Говорили также, что рябина обладала способностью исцелять от зубной боли. Для этого нужно было подойти к дереву и погрызть его, приговаривая: «Рябина, рябина, вылечи мои зубы, а не вылечишь — я тебя всю изгрызу». Был и другой вариант заговора: «Рябина, рябина, возьми мою зубную болезнь, отныне и до веку не буду тебя есть».