На Ямале популярна выездная вакцинация Фото: департамент здравоохранения ЯНАО

На Ямале набирает обороты выездная вакцинация. Медики Новоуренгойской больницы организовали вакцинацию сотрудников новоуренгойского отдела МВД. Полицейских прививали прямо на рабочих местах. Кроме того, врач и медсестра городской больницы выехали в Коротчаево для вакцинации сотрудников предприятия отдаленного района.

В трудовых коллективах города выездная вакцинация пользуется спросом, сейчас это самый востребованный формат получения прививки – не приходится отвлекаться от рабочего процесса надолго.

Но также, вакцинация в здании больницы доступна всем категориям населения. В отдельных случаях при выписке из стационара, если у пациента нет медотвода, прививку делают прямо в палате. Пригласить бригаду для вакцинации в трудовой коллектив или на дом работодатели, пожилые или маломобильные люди могут, отправив заявку на электронную почту больницы.

Мобильный пункт вакцинации работает и в Муравленко. Там, медики приехали в Муравленковскую транспортную компанию, где прививку поставили 35 сотрудников.

Стоит отметить, что во многих муниципалитетах Ямала организованы мобильные бригады медработников, прививающих пациентов на рабочих местах.