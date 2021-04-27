Житель Муравленко стал жертвой мошенников через соцсеть Фото: pixabay.com

Житель Муравленко стал жертвой мошенников, он обратился в полицию и рассказал, что кто-то взломал его страницу в соцсети «ВКонтакте» и отправил сообщение знакомому с просьбой занять деньги на определённый срок, что его товарищ и сделал, перевел 5 тысяч рублей.

Когда выяснилось, что страница в социальной сети взломана, а деньги переведены мошеннику, потерпевший обратился с заявлением в полицию. Отделением дознания полиции Муравленко возбуждено уголовное дело по статьке «Мошенничество».

Полиция рекомендует ямальцам, чтобы обезопасить себя от взлома аккаунта рекомендуется создавать сложные пароли, никогда не переходить по подозрительным ссылкам, особенно если их прислали незнакомые люди. А также следует всегда смотреть на адрес сайта в поисковой строке браузера прежде, чем заходить на свою страницу.

Полицейские советуют не отвечать на просьбы занять денег в соцсетях, а лично связаться с собеседником и уточнить нужна ли ему помощь.