Волонтер-медик из Ноябрьска стала свидетелем аварии и не осталась в стороне Фото: Официальная страница ЯНАО в соцсети

Волонтёр-медик из Ноябрьска стала свидетелем ДТП – девушку на пешеходном переходе сбила машина. Водитель вышел и хотел поднять пострадавшую, но по словам медика, навыками оказания первой помощи он явно не владел. Девушка, не думая, бросилась к ним.

- Подбежала, обратилась к водителю. Сказала, что нельзя предпринимать такие действия. Потом начала говорить с девушкой. Нужно в таких ситуациях «держать» человека в сознании - рассказывает волонтёр-медик Анна Синицына.

Девушка узнала у пострадавшей, что она тоже на учится в медицинском на первом курсе. Медработник оказала первую помощь своей коллеге и потом пострадавшую увезла скорая.

- Думаю, у неё перелом или ребра, или бедра. В тот момент не волновалась, алгоритм действий на зубок знаю. А вот сейчас начало немножко «подтряхивать», осознаю, что произошло - вспоминает Анна Синицына.