Работа поликлиник в майские праздники – 2021 на Ямале: вся экстренная и неотложная помощь работает круглосуточно Фото: Татьяна Коркина

Стало известно как будут работать поликлиники и службы экстренной помощи на майские праздники в 2021 на Ямале.

С 1 по 10 мая ежедневно будут работать дежурная служба поликлиник, лаборатории, кабинеты КТ и рентгенографии, call-центры и горячие линии. Кроме того, как и прежде, будет оказываться вся экстренная и неотложная помощь в полном объеме в режиме 24/7. Стационары медицинских организаций готовы принимать пациентов для госпитализации. Стоматологии Салехарда, Ноябрьска, Надыма и Нового Уренгоя будут принимать пациентов для оказания неотложной помощи каждый день. Не прекратят свою службу специалисты, ежедневно выдающие льготные лекарственные препараты.

Те категории жителей, которые состоят на диспансерном учёте, продолжат наблюдаться у специалистов. А вот плановую медицинскую помощь в условиях поликлиник и стационаров можно будет получить 4 и 7 мая.