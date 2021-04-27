Число заболевших коронавирусом на Ямале на 27 апреля 2021 года увеличилось на 18 человек Фото: pixabay.com

Мы собрали для вас последние новости о коронавирусе на Ямале на 27 апреля 2021 года. За минувшие сутки в округе зарегистрировано и лабораторно подтверждено 18 новых случаев заболевания COVID-19. За весь период пандемии на Ямале выявлено 38 496 случаев коронавирусной инфекции.

По клинической картине: 144 пациента – госпитализировано с COVID-19 и внебольничными пневмониями, 10 пациентов находятся в тяжелом состоянии, 4 пациента с подтверждённым коронавирусом подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.

За минувшие сутки выписаны по выздоровлению 21 человек, за весь период вылечились 37 267 жителей округа. За сутки выполнили 2 433 теста в 23 лабораториях округа. Всего прошли обследование 1 563 324 человек. Всего умерло 415 человек.

За сутки выявлено 3 новых случая среди вахтовых рабочих из других регионов. За весь период эта цифра дошла до 6 026 случаев.

Кроме того, 15 новых случаев ковида в муниципальных образованиях ЯНАО, за весь период – 32 470 случаев.

В Новом Уренгое выявлено 4 новых случая заболевания за весь период – 6 758. В Ноябрьске 2 человека, за весь период – 4 353 зараженных. В Салехарде 5 новых случаев коронавируса, за весь период 3 511 заболевших. В Надымском районе выявлено 2 человека за сутки, за весь период – 3 398. В Пуровском районе и Красноселькупский районе число заболевших за день увеличилось на 1 человека, с начала пандемии там зафиксировано 3 340 и 305 случаев соответственно.

В других муниципальных образованиях ЯНАО новых случаев заболевания коронавирусом не выявлено.