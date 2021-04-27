В Муравленко подросток без спроса взял на прокат чужой автомобиль Фото: Татьяна Коркина

Инспекторы дорожно-патрульной службы ОГИБДД ОМВД России по городу Муравленко нашли автомобиль, водитель которого вызвал подозрение у Госавтоинспекторов.

На попытки полицейский остановить автомобиль водитель не реагировал и продолжал ехать. Когда всё таки удалось остановить транспорт, выяснилось, что водитель - 17-летний молодой человек. Во время проверки полицейские узнали, что задержанный, воспользовался тем, что ключ находился в замке зажигания, запустил двигатель автомобиля и поехал.

Возбуждено уголовное дело по статье «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения».

- В отношении злоумышленника были составлены административные протоколы за невыполнение законного требования сотрудника полиции об остановке транспортного средства, невыполнение законного требования уполномоченного должностного лица о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения - сообщают в пресс-служба УМВД России по Ямало-Ненецкому автономному округу.