На Ямале состоялся фестиваль народного творчества "Все краски Ямала" Фото: Администрация Пуровского района

Жюри подвело итоги фестиваля народного творчества "Все краски Ямала", которыи в этом году проходил в дистанционном формате. Выступления оценивались в 5-ти номинациях. Участники в режиме онлаи н представляли народные обряды и игры, ярмарку ремёсел, устное народное творчество и декоративно-прикладное искусство, а также традиции в песнях и танцах с учётом особенностеи диалекта и национального костюма.

Гран-при заслуженно завоевал творческии коллектив «Радуга», представляющии школу №2 из посёлка Уренгои . Лауреатами конкурса признаны коллективы из Уренгоя, Ханымея, сёл Кутопьюган, Аксарка и города Муравленко.

Мы сообщали, как в Новом Уренгое стартовал конкурс среди юных музыкантов «Новые имена» и как в Лабытнанги завершился конкурс юных чтецов «Живая классика», в котором приняли участие 15 ребят.