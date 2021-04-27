Жительница Лабытнанги наказана судом за оскорбление полицейского Фото: Татьяна Коркина

В начале года 25-летняя пьяная жительница города Лабытнанги, в присутствии посторонних людей, покрыла матом и оскорбила полицейского, чем унизила честь и достоинство представителя власти.

Против девушки возбуждено уголовное дело по статье 319 УК РФ «Оскорбление представителя власти». И 13 апреля 2021 года лабытнангским городским судом вынесено решение о признании женщины виновной. Ей назначено наказание в виде обязательных работ на срок 160 часов.

- Сотрудник полиции, исполняя свои служебные обязанности, выступает в качестве представителя государственной власти и находится под защитой государства. Оскорбление представителя власти в соответствии со статьей 319 УК РФ наказывается штрафом до 40 тысяч рублей или в размере заработной платы за период до трех месяцев, либо обязательными работами на срок до трехсот шестидесяти часов, либо исправительными работами на срок до одного года, сообщают в пресс-служба УМВД России по Ямало-Ненецкому автономному округу.